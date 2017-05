Filderstadt-Sielmingen (pol) - Eine 41-jährige Filderstädterin hat am Mittwochmittag an der Kreuzung Eberhardtstraße und Friedrichstraße aufgrund der Missachtung des Rechts vor Links-Gebots einen Verkehrsunfall verursacht. Die 41-Jährige war mit ihrem Pkw auf der Eberhardtstraße in Richtung Fleinsbachstraße unterwegs. Ohne auf die Verkehrsregelung zu achten, fuhr sie in die Kreuzung zur Friedrichstraße ein.

Anzeige

Ein von rechts kommender, vorfahrtsberechtigter 36-Jähriger konnte mit seinem Auto nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammenkrachten. Während die beiden Fahrer und ein im Wagen der Frau mitfahrendes vierjähriges Kind unverletzt blieben, wurde ein weiterer fünfjähriger Mitfahrer in ihrem Fahrzeug leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Behandlung oder ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. An beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.