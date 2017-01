Kirchheim unter Teck (pol) - Zu einem vermeintlichen Brand in einer Schreinerei sind am Montagvormittag die Rettungskräfte in die Hintere Straße gerufen worden, so die Polizei. Kurz vor elf Uhr entwickelten sich dichte Rauschschwaden im Inneren und Umfeld des holzverarbeitenden Betriebes. Mit Atemschutz ausgestattete Kräfte der Feuerwehr durchsuchten das Gebäude um einen möglichen Brandherd zu lokalisieren. Von außen überprüften Feuerwehrkräfte per Drehleiter den Kamin. Wie sich herausstellte, wütete kein Feuer in dem Gebäude. Lediglich ein Lüfter im Kamin war defekt, wodurch sich der Rauch ins Innere zurückstaute. Ein direkt angrenzendes Wohnhaus wurde vorsorglich geräumt. Nachdem die Feuerwehr Entwarnung gab, konnten das Wohnhaus und auch die Schreinerei wieder betreten werden. Sachschaden entstand keiner.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

