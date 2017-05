Esslingen (pol) – Ein Rauchmelder in der Wohnung eines kranken 71-Jährigen hat am Samstagnachmittag Schlimmeres verhindert. Gegen 14.15 Uhr meldeten mehrere Anwohner über Notruf, dass in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heilbronner Straße ein Rauchmelder zu hören sei. Die Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr stellten vor Ort Brandgeruch fest. Da auf ihr Klingeln niemand reagierte, brach die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften angerückt war, die Wohnungstür auf. In der verrauchten Wohnung entdeckten die Feuerwehrleute einen 71 Jahre alten Bewohner, der auf Grund einer Erkrankung nicht in der Lage war, sich selbst in Sicherheit zu bringen. In der Küche bemerkten sie, dass auf dem eingeschalteten Herd ein Topf stand, aus dem es heftig qualmte und dessen Inhalt nicht mehr erkennbar war. Der 71-Jährige wurde dem Rettungsdienst übergeben und zur eingehenderen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

