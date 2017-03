Esslingen (red) - Am Freitagabend kurz nach 18 Uhr wurde die Esslinger Feuerwehr in die Ritterstrasse gerufen. Dort wurde in einem Optiker Geschäft Rauch gerochen. Der Geruch konnte erst aber nicht von der Feuerwehr zugeordnet werden. Daraufhin wurden weitere Kräfte von der Esslinger Feuerwehr hinzugezogen. Das komplette Objekt wurde abgesucht. Die Ursache des Geruchs könnte ein verbranntes Stück Holz in einem Stockwerk sein, in dem aktuell Bauarbeiten durchgeführt werden.

Bildergalerie: Rauchgeruch in Geschäftsgebäude