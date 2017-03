Esslingen (pol) - Am frühen Samstagabend musste die Feuerwehr wegen starker Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in Esslingen-Zell ausrücken. Vor Ort wurde laut Polizei festgestellt, dass die Rauchentwicklung aus einer Öletagenheizung im zweiten Obergeschoss stammte. Das Gebäude wurde zunächst von einer Polizeistreife geräumt und die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an. Ursächlich war offenbar ein technischer Defekt in der Ölheizung, der eine Verpuffung zur Folge hatte. Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr durchlüftet und anschließend konnten alle Bewohner unverletzt in ihre Wohnungen zurückkehren. Für die Einsatzdauer wurde die Hauptstraße in Zell gesperrt.

