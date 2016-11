Neckartenzlingen (pol) – Am Donnerstag ist es kurz nach acht Uhr bei der Einlagerung von Holzpellets zu einer Rauchentwicklung in einem Wohngebäude in der Berliner Straße gekommen. Laut Polizei war der Ofen nicht ausgeschaltet. Ein Brand war nicht entstanden, verletzt wurde niemand.

