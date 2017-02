Kirchheim/Teck (pol) - Am Montag ist über die Integrierte Leitstelle in Esslingen ein Brand im Kirchheimer Klinikum in der Eugenstraße mitgeteilt worden.

Gegen 11.20 Uhr stellten Krankenhausmitarbeiter Rauch aus einer Zwischendecke im Bereich der Zufahrt für Rettungswagen fest. Die Rettungskräfte rückten unverzüglich aus. Die Feuerwehr demontierte zur weiteren Überprüfung Teile der abgehängten Decke. Wie sich herausstellte, war es an einem dort verbauten Transformator zu einem technischen Defekt gekommen. Durch die frühe Entdeckung konnte ein offener Brand verhindert werden. Zu Störungen des Klinikbetriebs war es nicht gekommen. Der Schaden bleibt laut Polizei mit wenigen hundert Euro überschaubar.