Esslingen (pol) - Einer Streife der Esslinger Polizei ist am Montag, kurz vor Mitternacht, auf der B10 in Fahrtrichtung Stuttgart fahrend, ein Range Rover mit Göppinger Kennzeichen aufgefallen, weil er auf der linken Fahrspur bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h mit vermutlich über 150 Stundenkilometern an der Streife vorbeirauschte, so die Polizei. Als der Fahrer die B10 an der Anschlussstelle Esslingen-Sirnau verlassen hatte, konnte er eingeholt und angehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle des 52-jährigen Fahrers waren deutliche Anzeichen auf Alkoholbeeinflussung erkennbar. Ein Test zeigte nahezu zwei Promille an, weshalb auf richterliche Anordnung eine Blutprobe erhoben und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

