Frickenhausen (pol) - Mehrere Sachbeschädigungen sind am frühen Freitag in der Tischardter Straße in Frickenhausen begangen worden. Gegen 3 Uhr setzte ein unbekannter Mann ein Werbeplakat eines Bauunternehmens in Brand. Die Feuerwehr musste anrücken, um den Brand zu löschen. Außerdem riss er laut Polizei mehrere Leitpfosten entlang der Straße nach Tischardt aus dem Boden und warf diese auf die Fahrbahn. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten ausweichen. Die polizeiliche Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die ausgerissenen Leitpfosten gefährdet wurden, sich beim Polizeirevier Nürtingen unter der Telefonnummer 07022/92240 zu melden.

