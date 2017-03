Wolfschlugen (pol) - Wegen einer randalierenden Person sind am Donnerstagabend mehrere Polizeistreifen in eine Unterkunft für Asylbewerber in die Nürtinger Straße entsandt worden. Ein 21 Jahre alter Syrer begann nach Polizeiangaben gegen 22.30 Uhr zu toben. Andere Bewohner verständigten die Polizei. Als der Randalierer trotz Warnung auf die Beamten zukam, biss ein Polizeihund zu. Dabei wurde der junge Mann leicht am Bauch verletzt. Auf richterliche Anordnung wurde er bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen. Der Mann war zuvor bereits am Bahnhof in Nürtingen aufgefallen, als dieser in alkoholisiertem Zustand mehrere Passanten angepöbelt hatte.

