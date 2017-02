Aichwald (pol) - Sieben Jugendliche haben am Freitagabend, gegen 18 Uhr, einen größeren Schaden an einem Vereinsheim verursacht. Fünf Jungs und zwei Mädchen aus Esslingen und Baltmannsweiler suchten aus unbekannten Gründen das Vereinsheim des Motorsportclub Aichwald auf, öffneten gewaltsam einen Fensterladen, schlugen das Fenster ein und gelangten so in das Gebäude. Im Gebäudeinnern beschädigten sie laut Polizei weitere Scheiben, Türen, Tische und Stühle und versuchten beim Verlassen des Gebäudes, dieses in Brand zu setzen. Dies misslang den Jugendlichen. Eine Zeugin beobachte das Tun und verständigte den Vorstand des Motorsportclubs, der zusammen mit weiteren Zeugen drei Jugendliche bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnte. Den anderen Tätern gelang die Flucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die drei festgehaltenen Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren wurden den Eltern übergeben.

