Filderstadt-Bernhausen (pol) - Ein 35-jähriger indischer Asylbewerber musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen, nachdem er in einem Einkaufsmarkt in der Nürtinger Straße randaliert hatte, so die Polizei. Gegen 17 Uhr wurde die Polizei von Mitarbeitern des Einkaufsmarktes alarmiert, nachdem der Mann im Geschäft aufgefallen war, weil er Kunden anpöbelte. Angestellte verwiesen ihn aus dem Laden und eskortierten ihn auf den Parkplatz.

Bei der nachfolgenden Kontrolle durch die Polizeibeamten wurde er immer aggressiver und schlug nach den Beamten. Nachdem er sich nicht beruhigen ließ, wurde er festgenommen, wobei er heftigen Widerstand leistete. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde er auf richterliche Weisung in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Verletzt wurde niemand.

