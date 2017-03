Nürtingen (pol) - Eine randalierende Frau ist in der Nacht zum Donnerstag in eine psychiatrische Klinik gebracht worden, so die Polizei. Eine Polizeistreife wurde gegen 1.30 Uhr durch einen Passanten in der Neckarsteige angehalten und auf die Person in einer Bar aufmerksam gemacht. Als die Frau die Polizisten vor der Eingangstür bemerkte, fing sie im Inneren an zu randalieren. Da sich die Türe nicht öffnen ließ, wurde sie von den Beamten gewaltsam geöffnet. Die 29-Jährige ging sofort auf die Polizisten los und musste zu Boden gebracht werden. Hierbei wehrte sie sich heftig, schlug um sich und traf einen Beamten am Kopf. Als man sie in den Rettungswagen brachte, biss sie einen weiteren Polizisten in den Finger. Ein hinzugerufener Notarzt wies die Frau in die Psychiatrie ein. Dort wurde eine Krankenpflegerin von der Randaliererin ebenfalls in die Hand gebissen.

