Kohlberg (pol) - Ein Unbekannter hat am Montag einen 19-Jährigen vor dem Kleintierzüchterverein im Wasen gegen die Brust geschlagen und ihn über einen Steinquader gestoßen.

Als der 19-jähriger Berechtigte gegen 18 Uhr zum Gelände kam, sah er den Unbekannten, der am verschlossenen Tor des umzäunten Geländes rüttelte. Als der 19-Jährige den Mann ansprach, drehte dieser sich ruckartig um und schlug den 19-jährigen. Anschließend flüchtete er in das Waldgebiet in Richtung Tischardt. Mehrere Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber fahndeten nach dem etwa 180-190 cm großen und schlanken Mann, der schwarz gekleidet war, eine dunkle Wollmütze trug und eine helle Stofftasche bei sich hatte. Die Fahndung verlief jedoch negativ.