Esslingen (pol) - Zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 7.30 Uhr, sind Unbekannte in das umzäunte Gelände eines Autohauses in der Dornierstraße eingedrungen und haben dort von einem nicht zugelassenen BMW alle vier Felgen samt Reifen im Gesamtwert von 5000 Euro abmontiert und entwendet. Zusätzlich verursachten die Täter laut Polizei an dem BMW einen Schaden in Höhe von 2000 Euro.

