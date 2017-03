Filderstadt-Plattenhardt (pol) - An einem in der Mörikestraße geparkten Jaguar sind vermutlich am Donnerstag in den frühen Morgenstunden alle Räder abmontiert und gestohlen worden. Die unbekannten Täter stellten das Fahrzeug auf mitgebrachten Holzklötzen ab. Die Räder mit Felgen aus Carbon haben einen Wert von rund 5.000 Euro. Gegen drei Uhr hörten die dortigen Bewohner ein kurzes, lautes Geräusch, konnten aber nichts Auffallendes entdecken, als sie aus dem Fenster schauten. Möglicherweise fand die Tat um diese Uhrzeit statt.

