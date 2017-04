Nürtingen (pol) - Über das vergangene Wochenende haben noch unbekannte Diebe auf dem Gelände eines Autohauses in der Robert-Bosch-Straße an einem VW Golf die Heckscheibe eingeschlagen. Anschließend schnappten sie sich die im Innenraum abgelegten VW-Aluräder mit Sommerbereifung im Wert von knapp 3.000 Euro und machten sich davon. Täterhinweise liegen laut Polizei bislang nicht vor. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Räder aus Container gestohlen (Zeugenaufruf)

Aus dem Container eines Autohändlers in der Wertstraße in Wendlingen sind im Laufe des Wochenendes ebenfalls eine bislang unbekannte Anzahl an Kompletträdern gestohlen worden. Die unbekannten Täter brachen ein Vorhängeschloss an dem Container auf und nahmen darin gelagerte Räder mit. Sachdienliche Hinweise werden an den Polizeiposten Wendlingen unter Telefon 07024/920990 erbeten.