Kirchheim (pol) - Ein glatter Radweg ist zwei Schülerinnen am Dienstagmorgen zum Verhängnis geworden. Die 13 und 14 Jahre alten Mädchen radelten mit ihren Mountainbikes kurz vor 7.30 Uhr auf dem Radweg von Jesingen kommend an der Lindach entlang, wie die Polizei berichtet. Etwa 20 Meter vor dem Schulgelände des Schlossgymnasiums kam die Ältere aufgrund Glatteises ins Schlingern. Sie konnte ihr Rad gerade noch abfangen, berührte jedoch die Jüngere. Die 13-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden musste.

