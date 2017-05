Weilheim (pol) - In der Ochsenwanger Steige ist am Sonntagmittag ein 47 Jahre alter Radfahrer zu Fall gekommen. Laut Polizei war er gegen 12.45 Uhr mit seinem Pedelec die Steige abwärts unterwegs und kam nach einem Fahrfehler in einer Kurve zum Sturz. Er rutschte einige Meter auf dem Boden entlang und zog sich wohl leichte Verletzungen zu. Er wurde zur Untersuchung in die Klinik eingeliefert. Am Rad entstand ein Schaden in Höhe von zirka 100 Euro.

Anzeige