Esslingen (pol) – Bei einem Fahrradunfall im Merkelpark ist am Sonntagabend gegen 18 Uhr ein Radfahrer schwer verletzt worden.

Ein Pärchen war, wie die Polizei berichtet, kurz vor 18 Uhr mit dem Rad im Merkelpark in Richtung Pliensaubrücke unterwegs und wollte beim Ruderverein nach links auf den Neckarpromenadenweg abbiegen. Als die Frau hierzu abbremste, kam ein gleichaltriger Radler, der das Pärchen in diesem Moment überholte, zu Fall. Vermutlich hatte der Mann zu stark mit der Vorderradbremse seines Mountainbikes abgebremst, wodurch er über den Lenker auf die Fahrbahn stürzte. Hierbei berührte er noch die Frau, so dass sie ebenfalls stürzte.

Der 28-Jährige zog sich eine schwere Handverletzung sowie Verletzungen im Gesicht und den Beinen zu. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren und operiert werden. Die Frau blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Der Unfall wurde nachträglich bei der Polizei angezeigt. Da zum Unfallzeitpunkt reger Ausflugsverkehr herrschte, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-0 zu melden.