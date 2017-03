Ostfildern-Nellingen (pol) - Ein 19-jähriger Radfahrer hat bei einem Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag leichte Verletzungen erlitten. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Ein 73-jähriger Fahrer eines BMW war gegen 18.15 Uhr auf einem für Kraftfahrzeuge gesperrten Bereich der Rinnenbachstraße unterwegs. Als er im Gegenverkehr den Radler erblickte, hielt er an. Der Biker bemerkte das bereits stehende Fahrzeug zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er stieß gegen das vordere linke Fahrzeugeck und zog sich hierbei eine Verletzung am Knie zu. Zur ärztlichen Behandlung wurde er mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren.

