Wendlingen (pol) - Unachtsamkeit ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen in der Ulmer Straße ereignet hat, wie die Polizei berichtet. Ein 20 Jahre alter Autofahrer fuhr gegen 7.15 Uhr die Kapellenstraße in Richtung Einmündung mit der Ulmer Straße. Dort wollte er geradeaus über einen parallel zur Ulmer Straße verlaufenden Geh-/Radweg auf einen Firmenparkplatz einfahren. Beim Einbiegen übersah er den von rechts auf dem Gehweg herkommenden 23-jährigen Radler. Dieser wollte noch durch Bremsen und eine Ausweichbewegung einen Zusammenstoß vermeiden, was ihm aber nicht mehr gelang. Er prallte gegen die Beifahrertüre und stürzte auf den Gehweg. Zum Glück zog sich der 23-Jährige, der keinen Helm trug, nur leichte Verletzungen zu. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Lediglich am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

