Beuren (pol) – Laut Polizei hat ein Unbekannter am Sonntag das Radio eines Mercedes 190 SL Cabriolet und weitere Gegenstände entwendet. Der Geschädigte stellte sein Oldtimerfahrzeug gegen 11.30 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich der Einfahrt Sonnenhof an der K 1243 ab. Als er gegen 12.15 Uhr wieder zu seinem Auto zurückkehrte, war das Verdeck des Wagens aufgeschlitzt. Das original Beckerradio fehlte. Zudem entwendete der Dieb den gesamten Inhalt des Handschuhfachs, in welchem sich eine Brille, ein Schminktäschchen mit diversen Kosmetikartikeln, Lederhandschuhe sowie ein Garagentoröffner befanden. Der Wert der Gegenstände beläuft sich auf rund 3.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Nürtingen unter Tel. 07022/92240 entgegen.

Anzeige