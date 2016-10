Leinfelden-Echterdingen (pol) - Eine 34-jährige Radfahrerin ist am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr von vermutlich drei männlichen Tätern mit ihrem Fahrrad gestoppt und überfallen worden. Ein dunkelhäutiger Fahrradfahrer zwang die junge Frau in der Friedrich-List-Straße mit ihrem Fahrrad anzuhalten. Als sie anhielt, zerrte ein hellhäutiger Mann erfolglos an ihrer Umhängetasche. Im selben Augenblick kam ein dritter, ebenfalls hellhäutiger Täter dazu und zerrte auch an der Tasche der Geschädigten, so dass sie mit ihrem Fahrrad stürzt. Beide Täter versuchten weiterhin ihr die Tasche zu entreißen, als die Frau bereits am Boden lag. Da sie sich heftig wehrte und laut um Hilfe schrie, ließen die Täter von ihr ab und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtungen.

Durch den Überfall wurde das Opfer leicht am Daumen verletzt. Außerdem wurde ihr Handy durch den Sturz beschädigt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass alle drei männlichen Personen zusammengehörten. Die beiden hellhäutigen Täter unterhielten sich in einer ausländischen Sprache, so dass die Geschädigte nichts verstehen konnte.

Der dunkelhäutige Täter wird als etwa 23 bis 27 Jahre alt, mit auffällige Lockenfrisur - wie ein Pilz oder eine Palme hochgesteckt - beschrieben. Er trug zudem schwarze Flip-Flops und war mit einem alten Fahrrad ohne Korb unterwegs. Einer der beiden weiteren Täter wird als hellhäutig mit kurzen dunklen Haaren, etwa 40 Jahre alt, kein Bart beschrieben. Der dritte Täter konnte lediglich als Person mit wenig Haaren und Stirnglatze beschrieben werden.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/7091-3 zu melden.

Anzeige