Kirchheim (pol) - Eine Radfahrerin ist am Freitagmorgen selbstverschuldet gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die 58-jährige Frau befuhr laut Polizei mit ihrem Rad gegen 9.45 Uhr den Radweg neben der Notzinger Steige bergab in Richtung Kirchheim. In einer Rechts-Links-Kurve kam sie zu Fall. Die Radfahrerin stürzte über den Lenker und blieb im angrenzenden Straßengraben liegen. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in eine Klinik, wo sie stationär aufgenommen werden musste. An ihrem Fahrrad entstand geringer Schaden.

Anzeige