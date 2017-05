Esslingen (pol) - Am Montagnachmittag hat sich eine Radfahrerin leichte Verletzungen zugezogen, als sie von einer Autofahrerin übersehen worden ist. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 37-jährige Autofahrerin kurz vor 14.30 Uhr die Franziskanergasse in Richtung Strohstraße. An der Einmündung der Landolinsgasse übersah die Autofahrerin die von rechts kommende Fahrradfahrerin. Die Radfahrerin hatte Vorfahrt. Die Front des Pkw erfasste das Fahrrad der 60-Jährigen, die dadurch auf die Fahrbahn stürzte. Zur Behandlung ihrer Schürfwunden und Prellungen musste die Verletzte ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Schaden entstand dabei nicht.

