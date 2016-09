Neckartailfingen (pol) - Eine Kopfverletzung hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Neckartailfingen erlitten. Die 54-Jährige bog gegen 6.15 Uhr mit ihrem Trekkingrad von der Wasenstraße nach rechts in die Bahnhofstraße ab. Nach dem Abbiegen fuhr sie unvermittelt schräg nach links in Richtung eines Feldwegs. Ein von hinten heranfahrender 28-jähriger VW-Fahrer versuchte vergeblich, durch ein Ausweichmanöver eine Kollision zu vermeiden. Er streifte mit seinem Wagen die Radlerin, die daraufhin zu Fall kam. Sie trug keinen Fahrradhelm. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt laut Polizei etwa 1000 Euro.

