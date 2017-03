Esslingen (pol) - Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Esslingen erlitten. Ein 86-Jähriger fuhr um 16.30 Uhr mit seinem Auto die Hindenburgstraße in Richtung Schorndorfer Straße entlang. Kurz vor der Kreuzung fuhr er an einer auf dem Schutzstreifen für Radfahrer radelnden 63-jährigen Pedelec-Fahrerin vorbei. Sie wollte dem Straßenverlauf geradeaus folgen. Der Mann bog jedoch mit seinem Pkw auf die Rechtsabbiegespur ab und streifte hierbei die neben ihm fahrende Frau. Durch die Berührung mit dem Außenspiegel kam sie zu Fall und zog sich beim Sturz auf die Fahrbahn leichte Verletzungen zu. Die 63-Jährige wollte sich, falls notwendig, selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. An den Fahrzeugen entstand geringer Schaden.

Anzeige