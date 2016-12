Kirchheim (pol) - Eine 60-jährige Fahrradfahrerin erlitt bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag im Bereich der Einmündung der Gaußstraße in die Tannenbergstraße schwere Verletzungen, so die Polizei.

Ein 18-Jähriger Mercedesfahrer fuhr gegen 16 Uhr auf der Gaußstraße in Richtung Tannenbergstraße und wollte nach rechts in diese einbiegen. Hierbei übersah er jedoch die von links kommende Frau auf ihrem Fahrrad, die Vorfahrt gehabt hätte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin, die keinen Helm getragen hatte, auf die Straße. Sie wurde durch den Rettungsdienst sofort in ein Krankenhaus gebracht und musste dort stationär aufgenommen werden. Am Fahrrad und am Mercedes entstand nur ein geringer Schaden.