Esslingen (pol) - Zum Glück nur leicht verletzt worden ist ein Radfahrer am Donnerstagabend an der Einmündung der Daimerlerstraße in die Stuttgarter Straße. Der 38 Jahre alte Pedelec-Fahrer war nach Angaben der Polizei um 21 Uhr verbotswidrig auf dem Gehweg der Stuttgarter Straße unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein 25 Jahre alter Autofahrer die Daimlerstraße in Richtung Stuttgarter Straße. Als er mit seinem Ford Fiesta an die Einmündung heranfuhr, übersah er den Radfahrer, welcher die Daimlerstraße geradeaus überqueren wollte. Bei der Kollision wurde der 38-Jährige, der keinen Helm trug, über die Motorhaube des Ford Fiesta geschleudert und landete auf der Fahrbahn. Er benötigte jedoch vor Ort keine medizinische Versorgung. Die Sicht der beiden zueinander ist an dieser Stelle durch Grundstücksbepflanzung deutlich eingeschränkt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro.

