Ostfildern (pol) - Eine 43-jährige Frau ist am Samstag gegen 15 Uhr von einem unbekannten Mann angegangen und gewürgt worden. Wie die Polizei berichtet, war sie zuvor mit ihren zwei Hunden zu Fuß auf dem Feldweg der Verlängerung Körschtalsstraße Richtung Osten unterwegs, als sie von einem Radfahrer von hinten eingeholt wurde. Dabei erschrak sie und rief dem Radfahrer hinterher. Dieser habe sein Fahrrad abgestellt und sei dann auf die Frau zugegangen, die daraufhin in der Rückwärtsbewegung auf den Boden fiel. Der unbekannte Mann habe die Frau dann noch am Boden liegend gewürgt. Als sie um Hilfe schrie, ließ er von ihr ab und flüchtete mit dem Fahrrad in eine unbekannte Richtung. Der unbekannte Mann wird beschrieben als etwa 70 Jahre alt, 170 cm, kräftige Statur, graue Bartstoppeln, Fahrradhelm, Jeanshose, grau/beige Jacke, randlose Brille. Hinweise auf den Täter nimmt der Polizeiposten in Ostfildern unter 0711/34169830 entgegen.

