Esslingen (pol) - Beim Abbiegen eines Lkw von der Adenauerbrücke (L 1192) auf die B 10, ist es am Dienstag zu einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer gekommen. Der Verkehrsunfall ereignete sich um 11.20 Uhr. Der 47 Jahre alte Lenker eines Mercedes-Benz Actros stoppte nach Polizeiangaben zunächst an der roten Ampelanlage auf der Adenauerbrücke. Als diese auf Grün wechselte, bog der Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug in Richtung Stuttgart ab.

Dabei übersah er einen auf dem Radweg daneben befindlichen, 66 Jahre alten Fahrradfahrer. Dieser war von der Stadt in Richtung Ostfildern unterwegs und wurde von der abbiegenden Zugmaschine erfasst. Da sich der Unfall bei noch niedrigen Geschwindigkeiten ereignete, verletzte sich der Radfahrer beim anschließenden Sturz auf die Fahrbahn nur leicht. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.