Wendlingen (pol) - Beim Einfahren in die Ulmer Straße hat ein 44-Jähriger Reutlinger am Montagmittag, gegen 15.35 Uhr, einen Radfahrer übersehen und angefahren. Nach Angaben der Polizei wollte er mit seinem Mercedes von einer Firmenausfahrt nach rechts in die Ulmer Straße in Richtung Ortsmitte Wendlingen einbiegen. Hierbei übersah er einen 39-Jährigen, der auf dem Radweg in Richtung Kirchheim unterwegs war.

Der Radler konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Radler, der keinen Helm getragen hatte, erlitt Abschürfungen und klagte nach dem Unfall über Schulterschmerzen. Eine ärztliche Versorgung an der Unfallstelle lehnte er ab. Der Schaden an Auto und Fahrrad wird auf etwa 2.000 Euro beziffert.