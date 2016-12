Neuhausen (pol) - In der Bernhäuser Straße ist am Dienstagnachmittag ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 17.45 Uhr auf Höhe des Benzachweges. Eine 41 Jahre alte Lenkerin eines Mercedes fuhr von einem Firmenparkplatz nach links in die Bernhäuser Straße ein und übersah den vorfahrtsberechtigten 31-jährigen Radler, der mit seinem beleuchteten Mountainbike aus Richtung Bernhausen kam und nach links in den Benzachweg abbiegen wollte. Nach dem Streifvorgang kam der Radfahrer zu Fall. Seine leichte Verletzung, die er sich beim Sturz zugezogen hatte, wurde im Rettungswagen behandelt. Der Schaden am Rad und Auto wird mit knapp 1.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit.

