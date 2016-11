Neckartailfingen (pol) - Aus Unachtsamkeit ist es am Montagmorgen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer gekommen.

Ein 26 Jahre alter Fahrer eines Alfa Romeo war gegen 6.35 Uhr auf der Bahnhofstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Reutlinger Straße abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 32-Jähriger mit seinem E-Bike den rot markierten Radweg der Reutlinger Straße von der Ortsmitte in Fahrtrichtung Altdorf. Am Einmündungsbereich übersah der Autofahrer den Radler und es kam zur Kollision. Beim Sturz erlitt der Radfahrer eine Prellung an der Hand und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Am E-Bike und Pkw dürfte ein Schaden von insgesamt etwa 2.500 Euro entstanden sein.