Neuhausen (pol) - Nur leicht verletzt worden ist ein 15-jähriger Jugendlicher am Donnerstagabend bei einem Unfall an der Einmündung Wilhelm-/Gottlieb-Daimler-Straße. Eine 60-jährige Fahrerin eines VW Polo war gegen 19.40 Uhr auf der Gottlieb-Daimler-Straße in Richtung Wilhelmstraße unterwegs. An der Einmündung hielt sie zunächst an. Beim anschließenden Abbiegen nach links in die Wilhelmstraße sah sie den von links heranfahrenden Radler, der hinter einem geparkten Baustellenfahrzeug hervorkam, nicht. Dieser erkannte die Gefahrensituation und bremste voll ab. Dabei kam er zu Fall und stieß hierbei noch leicht gegen die linke Fahrzeugseite des Polos. Trotz Prellungen am Arm verzichtete er laut Polizei im Beisein der Mutter auf eine sofortige ärztliche Versorgung. Es entstand nur ein geringer Schaden am Auto.

Anzeige