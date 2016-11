Plochingen (pol) - Ein 50-jähriger Radfahrer ist am Sonntagmittag, gegen 12.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Ulmer Straße schwer verletz worden. An der Einmündung der Filsallee übersah ein 63-jähriger Toyotafahrer laut Polizei beim Einbiegen auf die Ulmer Straße den dort von links kommenden und bevorrechtigten Radfahrer. Er erfasste den Radfahrer mit seinem Pkw, woraufhin dieser stürzte und sich mehrere Knochenbrüche zuzog. Der 50-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und musste dort stationär aufgenommen werden. Am Pkw und am Fahrrad entstand bei dem Unfall Schaden in Höhe von circa 600 Euro.

Anzeige