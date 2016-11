Neckartenzlingen (pol) - Leichte Verletzungen hat sich ein Radfahrer am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall zugezogen. Eine 49-jährige Suzuki-Fahrerin befuhr laut Polizei gegen 14.20 Uhr die Straße In der Ramshalde und wollte nach rechts auf die L 1208b in Richtung Neckartenzlingen abbiegen. Hierbei übersah sie den von rechts auf dem Radweg heranfahrenden, vorfahrtsberechtigten 72-jährigen Radfahrer. Das Auto prallte gegen den Radler, so dass dieser zu Boden stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand geringer Schaden.

Anzeige