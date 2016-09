Neckartailfingen (pol) - Nur leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Neckartailfingen erlitten. Ein 23-jähriger Fahrer eines Audi Avant war gegen 19 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Reutlinger Straße unterwegs. An der Einmündung übersah er einen vorfahrtsberechtigten 55-jährigen Radler, der mit seinem beleuchteten Mountainbike von rechts auf dem Radweg fuhr. Nach dem Zusammenstoß klagte der Biker laut Polizei über Schmerzen am Fuß und an der Hand und wurde zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Rad und am Auto entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro.

