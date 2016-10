Leinfelden-Echterdingen (pol) - Ein 58-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagmorgen ohne die Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 8.30 Uhr in der Bunsenstraße im Stadtteil Musberg in Richtung Leinfelden unterwegs, als er auf der aufgrund der Witterungsverhältnisse leicht verschmutzten Fahrbahn die Kontrolle über sein Rad verlor und heftig stürzte. Der kurzfristig bewusstlose und schwer verletzte 58-Jährige wurde laut Polizei vom Rettungsdienst in eine Stuttgarter Klinik eingeliefert.

Anzeige