Kirchheim (pol) - Ein Radfahrer hat sich Dienstagnachmittag verletzt, nachdem er über den Kreideeimer von spielenden Schülern gestürzt ist. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Laut Polizei befanden sich die Kinder gegen 16 Uhr auf dem Gehweg vor ihrer Schule in der Fabrikstraße. Sie malten unter Aufsicht einer Betreuerin mit Kreide auf der Fahrbahn. Ein von der Saarstraße herfahrender 79-jähriger Fahrradfahrer erkannte die Kinder und fuhr langsamer rechts an ihnen vorbei.

Hierbei übersah er den am Rand des Weges stehenden Eimer mit der Malkreide. Beim Überfahren des Eimers kam der Mann zu Fall und prallte mit dem Kopf auf den Boden. Trotz eines Fahrradhelms erlitt der Radler so schwere Verletzungen, dass er vom Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht werden musste.