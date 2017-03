Frickenhausen (pol) - Schwere Verletzungen hat ein Mann beim Sturz von seinem Fahrrad am Donnerstag erlitten, als ihm ein Lkw-Lenker die Vorfahrt genommen hat. Der bislang unbekannte Fahrer eines blauen Lastwagens mit Anhänger war nach Angaben der Polizei kurz vor 14.30 Uhr auf der Weinbergstraße unterwegs. An der Einmündung in die Theodor-Heuß-Straße hielt er zunächst an. Beim Losfahren nach rechts in Richtung Nürtingen übersah er den von links kommenden 63-jährigen Rennrad-Fahrer. Der Radler bremste stark ab und stürzte hierbei über den Lenker auf die Fahrbahn. Er musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren und dort stationär aufgenommen werden. Ohne anzuhalten fuhr der Lkw-Lenker weiter. Hinweise nach dem gesuchten Fahrzeug werden an die Verkehrspolizei Esslingen unter Telefon 0711/3990-420 erbeten.

