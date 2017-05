Esslingen (pol) - Die Verkehrspolizei Esslingen ist auf der Suche nach einem blauen Pkw in Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag, bei dem ein 55-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden ist. Laut Polizei war der Fahrer des gesuchten Pkw kurz vor 17 Uhr auf der Alfred-Kraft-Straße in Richtung Ruiter Straße unterwegs, als er an der Einmündung Jurastraße den von rechts kommenden Fahrradfahrer übersah.

Der 55-Jährige erkannte dies noch rechtzeitig und stürzte bei der daraufhin eingeleiteten Vollbremsung auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er in ein Krankenahus gebracht werden musste. Bei dem Pkw-Fahrer soll es sich um einen grauhaarigen Mann gehandelt haben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Esslingen unter der Telefonnummer 0711-3990-330 zu melden.