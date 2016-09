Neuhausen (pol) - Mit schweren Verletzungen ist am Mittwochnachmittag ein Radfahrer in ein Krankenhaus gefahren worden. Ein 34-Jähriger öffnete laut Polizei gegen 17 Uhr an seinem in der Zabergäustraße abgestellten Kleinlastwagen unachtsam die Fahrertür zum Aussteigen. Der vorbeiradelnde 25-Jährige wurde durch die Tür gegen einen weiteren, neben ihm fahrenden Kleinlaster eines 39-Jährigen geschleudert. Zudem überrollte dieser noch das Fahrrad des jungen Mannes. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

