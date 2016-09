Großbettlingen (pol) - Bei der Kollision mit einem Auto ist am Donnerstagabend ein Radfahrer leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 19.40 Uhr in der Jahnstraße in Großbettlingen. Ein 20-jähriger Radfahrer missachtete die Vorfahrt eines 53 Jahre alten Fahrers eines Citroen Berlingo. Das Fahrrad prallte laut Polizei gegen den Citroen und der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn. Am Citroen entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Das Fahrrad im Wert von mehreren hundert Euro war nicht mehr fahrbereit.

