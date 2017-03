Neuffen (pol) - Nicht aufgepasst hat ein 24-jähriger Pedelec-Fahrer, als er am Freitagmorgen auf der Hauptstraße unterwegs war. Der Nürtinger kam nach Angaben der Polizei gegen 8.45 Uhr aus Richtung Albstraße und fuhr in Richtung des Kreisverkehrs in der Reutlinger Straße. An der Kreuzung mit der Straße "Oberen Graben" missachtete er die Vorfahrt eines 26 Jahre alten VW Passat-Fahrers aus Beuren, der aus Richtung Burgstraße herkam und weiter geradeaus in die "Untere Grabenstraße" fahren wollte. Bei der anschließenden Kollision zog sich der ohne Helm fahrende Radler so schwere Verletzungen zu, dass er stationär in einer Klinik aufgenommen werden musste. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 2.500 Euro.

