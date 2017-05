Kirchheim unter Teck (pol) - Ein 29-jähriger Fahrradfahrer hat am frühen Samstagabend einem Auto die Vorfahrt genommen und ist dabei verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann die Mittlere Straße in Jesingen in Richtung Kirchheim unter Teck und wollte über die Kreuzung Schönbergstraße fahren um weiter geradeaus auf die Straße Im Heges zu fahren. Dabei übersah er den von rechts kommenden Pkw eines 55-jährigen Mannes, der in der Schönbergstraße in Richtung Kirchheimer Straße unterwegs war. Der Radfahrer bremste ab und prallte gegen die Fahrertür des Mercedes. Hierbei wurde der Radfahrer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Einen Fahrradhelm trug der Radfahrer nach bisherigen Ermittlungen nicht. Es entstand ein Schaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

