Frickenhausen (pol) - Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, gegen 15.10 Uhr, an der Kreuzung Liststraße und Hauptstraße ereignet hat. Ein 43-Jähriger war mit seinem Ford S-Max auf der Liststraße unterwegs und wollte an der Kreuzung in die Hauptstraße in Richtung Nürtingen einbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigen 47-Jährigen, der gerade mit seinem Mountainbike von der Hauptstraße nach links in die Liststraße in Richtung Linsenhofen einbog. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Radler, der keinen Helm getragen hatte, stürzte auf die Fahrbahn, wobei er so schwere Verletzungen erlitt, dass er vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

