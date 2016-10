Köngen (pol) - Ein Leichtverletzter und ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagabend in Köngen. Ein 21-jähriger Radfahrer befuhr gegen 20.45 Uhr die Kirchheimer Straße talwärts in Richtung Ortsmitte. Beim Einfahren in den Kreisverkehr missachtete der Radfahrer die Vorfahrt eines im Kreisverkehr fahrenden, 67-jährigen VW-Fahrers. Daraufhin kam es zur Kollision, wobei der Radfahrer auf die Straße stürzte. Obwohl der 21-jährige keinen Helm trug, verletzte er sich nur leicht und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am VW entstand bei dem Unfall ein Schaden von etwa 1000 Euro, am nicht mehr fahrbereiten Fahrrad etwa 50 Euro.

