Kirchheim (pol) - Am Sonntag ist es in der Schönbergstraße zum Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Pkw gekommen. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei kurz vor 16.30 Uhr an der Einmündung Mittlere Straße. Ein 44 Jahre alter Radfahrer missachtete die Vorfahrt eines 48 Jahre alten Fahrers eines VW Caddy. Beim Zusammenstoß wurde der Radfahrer verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beträgt etwa 3.500 Euro.

